Недвижимость в Испании: Сан-Себастьян и Витория - лидеры по росту цен на аренду

Самый значительный рост цен на аренду испанской недвижимости в прошлом году произошел в баскских Сан-Себастьяне и Витории – на 21% и 18% соответственно, сообщают информагентства Испании со ссылкой на ежегодный доклад компании TecniTasa. Так, в Сан-Себастьяне средняя стоимость съемного жилья составляет 19,62 евро за квадратный метр. Аренда квартиры площадью 128 квадратных метров на проспекте Авенида-де-ла-Либертад, площади Пласа-де-Гипускоа или улице Эрнани обойдется в 2 708 евро в месяц, а апартаменты площадью 73 квадратных метра в районах Эррера, Тринчерпе или Мартутене – в 552 евро.

В Витории, в свою очередь, стоимость квадратного метра составила 8,87 евро в самых эксклюзивных ее районах. Разброс цен также выражен достаточно ярко: если 135-метровая квартира на улице Дато обойдется в 1 197 евро в месяц, то более скромные варианты площадью 100 квадратных метров на улицах Сансоменди или Али будут стоить уже 497 евро.

В Бильбао цены выросли на 5% и составили в среднем 17,72 евро за квадратный метр, однако и здесь существует огромный разрыв: аренда квартиры площадью 150 квадратных метров в зоне Абандоибарра или на площади Эускади стоит 2 658 евро в месяц, в то время как 60-метровую квартиру в Ольериас, Пеньяскале или Бильбао-ла-Вьеха можно снять за 397 евро.

В целом по Испании самой дорогой аренда вновь оказалась в Барселоне: стоимость квадратного метра на престижном проспекте Пасео-де-Грасиа здесь составила 32,2 евро (+9%). Второе место занял Мадрид с показателем в 30,93 евро за метр на улиц Серрано (+11%). Третье место заняла Памплона, где цены не особо изменились по сравнению с 2015-м и остались на отметке в 24,82 евро.

Самые низкие цены, напротив, были зафиксированы в Эльче (1,8 евро за квадрат), Аликанте (1,99 евро и Кастельоне (2,04 евро). В эту же категорию попали Уэльва (2,01 евро), Альмерия (2,27 евро), Малага (2,42 евро), Леон (2,81 евро), Толедо (2,9 евро), Бадахос (3 евро) и Уэска (4,26 евро).