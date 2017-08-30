Недвижимость в Испании: обновлён рейтинг самых дорогих районов

Урбанизация Ла-Сагалета, относящаяся к территории андалусского муниципалитета Бенаавис, была признана самой дорогой жилой зоной Испании: средняя стоимость домов в ней составляет 5,6 миллиона евро. По данным исследования портала Idealista, вторую строчку рейтинга занял мадридский пригород Ла-Моралеха с показателем в 5 миллионов. Первую тройку с аналогичным уровнем цен замыкает столичная улица Кастильо-де-Аиса в районе Ла-Пиовера.

В остальных районах, также вошедших в список, стоимость жилья составляет менее 5 миллионов. Так, на проспекте Тибидабо в Барселоне его можно приобрести за 4,8 миллиона, а на проспекте Пасео-де-лос-Лагос в знаменитой урбанизации Ла-Финка под Мадридом или на проспекте Мирафлорес непосредственно в самой столице – за 4,7.

Седьмое место занимает город Сан-Андрес-де-Льеванерас в окрестностях Барселоны, где недвижимость на проспекте Рокаферрера стоит около 4,5 миллиона евро. В первую десятку также вошли еще три улицы в Ла-Моралехе: проспект Маркеса-Виуда-де-Альдама (4,4 миллиона евро), улица Камино-Анчо (4,3 миллиона) и проспект Конде-де-Гайтанес.

Разброс между регионами с точки зрения цен на наиболее дорогую недвижимость оказался весьма внушительным: если в Андалусии ее стоимость составляет 5,6 миллиона евро, как говорилось выше, то в Эстремадуре средняя цена самых роскошных домов не доходит и до 400 000. В число прочих "доступных" районов также вошли Риоха, Мурсия и Наварра, где самое дорогое жилье стоит чуть более полумиллиона евро.