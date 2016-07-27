Недвижимость в Испании начали продавать с помощью покемонов

Как сообщает El Mundo, к новомодным веяниям присоединились и собственники жилья. С момента запуска игры в Испании прошло всего несколько дней, однако в Сети уже можно найти объявления, в которых Pokémon Go используется как дополнительный фактор для привлечения арендаторов или покупателей. Так, хозяева одной из сдаваемых в Барселоне комнат написали: "Поблизости расположены покестопы" – своего рода порталы, где можно получить нужный для игры инвентарь. Упомянули их и владельцы сдающегося в аренду объекта в Кадисе: "Спокойный район и покестоп прямо рядом с домом".

Эти точки представляют особый интерес для игроков. Как правило, они располагаются около монументальных сооружений, в парках, возле достопримечательностей и в других подобных местах. С их помощью можно получить предметы, позволяющие продвинуться дальше в игре. По этой причине как арендаторы, так и покупатели недвижимости, играющие в Pokémon Go, могут начать учитывать этот фактор при аренде или приобретении жилья.