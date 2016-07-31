Недвижимость в Испании: I квартал ознаменовался положительными тенденциями

Первый квартал года стал для испанского рынка жилья достаточно успешным: по данным Генерального совета нотариата, за этот период число сделок купли-продажи выросло на 18,6% в среднегодовом выражении и достигло отметки в 102 297 операций. Практически во всех автономиях за исключением Наварры и Арагона уровень роста был выражен двузначными цифрами. Лидерами рейтинга по этому показателю стали Каталония (24,4%) и Астурия (29,5%) – в этих регионах было продано 16 097 и 1 729 объектов соответственно.

Стоимость квадратного метра на национальном уровне выросла на 4% и составила 1 297 евро. В Стране Басков, на Балеарах и в Мадриде эта цифра оказалась значительно выше средней по стране (2 190, 2 122 и 1 874 евро соответственно).

Средняя цена на недвижимость снизилась в четырех автономиях. Особенно выраженным это падение оказалось в Арагоне (-5,8%), Кастилии и Леоне (-3,3%) и Наварре (-3,3%). В Мадриде и Эстремадуре результаты оказались примерно эквивалентны средним по стране – жилье в этих регионах подорожало на 5% и 3,4% соответственно. Впрочем, самый значительный среднегодовой рост стоимости квадратного метра был зафиксирован в Риохе (15,4%) и Кастилии – Ла-Манче (14,6%). За исключением этих автономий восстановление рынка было более характерным для прибрежных зон и архипелагов. Так, на Балеарских и Канарских островах цены выросли на 12% и 7% соответственно. В Кастилии и Леоне и Арагоне они, напротив, упали на 6%.

Количество операций с новыми квартирами сократилось на 7,7% на национальном уровне, в то время как число сделок со вторичным жильем выросло на 22,3%. Средняя стоимость квадратного метра в новых квартирах при этом повысилась в большей степени, нежели во вторичных.

Что касается испотечного кредитования, то число выданных ссуд выросло во всех автономных сообществах за исключением Арагона (-2,5%). Значительный рост предоставленных сумм (+10,1% на национальном уровне) был обусловлен улучшением показателей в Наварре (+52,3%) и Кастилии – Ла-Манче (+22,2%). В противоположном конце рейтинга разместилась Эстремадура, где средний размер ипотечных ссуд сократился на 24,7%.