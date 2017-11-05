Недвижимость в Испании: число проданных объектов к концу года может превысить полмиллиона

Объемы продаж жилья весной этого года заметно возросли, и эта тенденция, по всей видимости, останется актуальной в течение всего года. По данным нотариусов, на которые ссылается сайт Idealista, в период с апреля по июнь в стране было совершено 142 480 сделок купли-продажи, а в первом полугодии эта цифра составила 267 989. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла почти на 40 000, или 17%. Это был лучший результат первого полугодия начиная с 2008 года.

Если подобная динамика сохранится, то в текущем году ритм купли-продажи жилья может достигнуть отметки в 550 000 операций, впервые за 9 лет преодолев барьер в полмиллиона. Подобные результаты прогнозируют и многие эксперты. Так, специалисты банка Bankinter считают, что в этом году будет продано от 490 000 до 500 000 объектов жилья, а в 2018-м эта цифра вырастет до 550 000. В свою очередь, в июле эксперты аналитического отдела банка BBVA уже упоминали возможность продажи полумиллиона домов и квартир в течение этого года.

Что касается регионального деления, то рост числа сделок наблюдался во всех автономных сообществах за исключением Страны Басков, где во втором квартале произошло падение на 0,4%. Астурия и Риоха, в свою очередь, стали абсолютными лидерами с показателями роста более 20%. За ними следуют Кантабрия и Кастилия – Ла-Манча (19%), а также Мадрид (16,8%), Каталония (16,3%), Валенсия (15,2%) и Андалусия (14,8%). До двузначных показателей роста не дотянули только Эстремадура и Кастилия и Леон, а также вышеупомянутая Страна Басков, где динамика была отрицательной.

Уровень цен, в свою очередь, во втором квартале вырос на 5% и достиг отметки в 1 387 евро за квадратный метр. Самые высокие тарифы были зафиксированы в Стране Басков (2 246 €), на Балеарских островах (2 185 €), в Мадриде (1 993 €), Каталонии (1 706 €) и на Канарах (1 519 €). Падение цен произошло в Мурсии (-4,3%), Кантабрии (-3,7%), Арагоне (-0,5%) и Кастилии и Леоне (-0,3%), в то время как в остальных 13 автономных сообществах наблюдался рост – особенно выраженный в случае Канарских островов (+8,9%), Каталонии (+9,0%), Кастилии – Ла-Манчи (11,1%) и Наварры (17,7%).