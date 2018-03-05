Недвижимость в Испании: цены на вторичку выросли в феврале на 1%

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в Испании в феврале составила 1613 евро, продемонстрировав рост в 1%. По данным портала о недвижимости Idealista, за 12 месяцев рост составил 7,7%.

Из всех испанских автономных сообществ снижение цен по сравнению с январём наблюдалось только в Наварре и Астурии – на 0,7 и 0,3% соответственно. Наибольший рост зафиксирован на Балеарских островах (3,1%), в Мадриде (1,5%) и Кастилии-Ла-Манче (1,4%). Больше всего за квадратный метр просят в Мадридском сообществе – 2613 евро. За ним следуют Балеарские острова (2573 евро/м2) и Страна Басков (2524 евро/м2). Дешевле всего «квадрат» обходится в Кастилии-Ла-Манче (927 евро), Эстремадуре (933 евро) и Мурсии (1033 евро).

По провинциям рост зафиксирован в 39 из них. Заметнее всего цены выросли в Саморе (4,3%) и Льейде (4,1%), а самое большое падение цен зафиксировано в Луго и Наварре (0,7%). Самой дорогой провинцией остаётся Гипускоа, где квадратный метр в среднем стоит 2796 евро. За ней следуют Мадрид (2163 евро/м2), Барселона (2606 евро/м2) и Бискайя (2575 евро/м2). Самой дешёвой провинцией оказалась Толедо, где за «квадрат» просят 809 евро. Также низкие цены зарегистрированы в Авиле (830 евро/м2) и Сьюдад-Реаль (864 евро/м2).

Самый дорогой город в Испании, с точки зрения недвижимости, - Барселона. Средняя стоимость квадратного метра здесь достигает 4319 евро. В тройке лидеров по стоимости квадратного метра также Сан-Себастьян (4217 евро/м2) и Мадрид (3 449 евро/м2). Самые дешёвые города – Авила (963 евро/м2), Льейда (976 евро/м2) и Кастельон (1027 евро/м2).