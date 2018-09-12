Недвижимость Испании: на рынке появились 4 тыс. объектов со скидками до 40%

Банк Liberbank совместно с агентством недвижимости Haya Real Estate запустили акцию со скидками на объекты недвижимости на продажу и в аренду.

Акция распространяется на 4,5 тысячи объектов со скидками до 40%. В большинстве своём это жилые помещения, но также есть гаражи, склады и коммерческие помещения. Кампания продлится до 6 октября. Вдобавок банк обещает выгодные условия финансирования.

На продажу выставлено 3,5 тысячи объектов, из них половина – жилые помещения. Объекты расположены преимущественно в двух автономных сообществах: Кастилии-Ла-Манче и Астурии. 2290 объектов продаются в провинции Толедо, 570 – в Сьюдад-Реаль 190 – в Альбасете, 140 – в Куэнке, 50 – в Гвадалахаре. В Астурии предложение в основном сконцентрировано в Овьедо, где располагается 67 из 75 объектов.

Скидки от Liberbank действуют на аренду более тысячи объектов: почти 600 жилых помещений и гаражей, а также 480 коммерческих помещений и складов. Арендная недвижимость расположена в Кастилии-Ла-Манче (790), Эстремадуре (90), Мадриде (50) и Кантабрии (50).