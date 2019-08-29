Названы три испанские улицы с самым дорогим жильём

Улицы с самым дорогим в Испании жильем находятся в Бенаависе (Малага), Барселоне и Мадриде. Об этом свидетельствует последнее исследование, подготовленное аналитиками портала Idealista.
Урбанизация Ла Сагалета - самая дорогая. Средняя цена объекта жилой недвижимости здесь переваливает за 6,7 млн евро.
На втором месте - проспект Тибидабо в Барселоне, где стоимость дома примерно составляет 5,8 млн.
Замыкает тройку Пасео-де-ла-Маркеса-Виуда-де-Альдама в районе Ла-Моралеха (Мадрид) с 5,7 млн евро за объект.Темы: Недвижимость Мадрид Барселона