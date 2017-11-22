Названы 16 испанских городов с запредельным уровнем смога

Неправительственная организация по защите окружающей среды Ecologistas en Acción представила данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу. По оценкам экологов, в 16 испанских городах превышены предельно допустимые уровни выброса частиц класса PM10, в то время как меры по сокращению выбросов были приняты лишь в двух из них: в Мадриде и Вальядолиде.

В числе загрязнённых городов названы Ла-Корунья, Авилес, Байлен, Барселона, Гранада, Уэльва, Льейда, Мадрид, Мурсия, Пуэртольяно, Сантандер, Севилья, Талавера-де-ла-Рейна, Валенсия, Вальядолид и Сарагоса. Содержание загрязняющих веществ в этих населённых пунктах превышает предельно допустимый уровень в 50 микрограмм на кубический метр. Ещё в шести городах: Барселоне, Хетафе, Гуадалахаре, Саламанке, Севилье и Сарагосе наблюдается рост уровня содержания углекислого газа в атмосферном воздухе.

Экологи заявляют, что в сложившейся ситуации в большинстве городов не было принято никаких мер для защиты здоровья населения, а местные жители не были поставлены в известность об экологической обстановке.

В организации отмечают, что в случае с Валенсией, несмотря на принятый недавно протокол о мерах при повышенном уровне загрязнения частицами PM10, показатели концентрации этих частиц оказались выше предельно допустимых, а местные власти не только не сообщили об этом, но и не предприняли никаких мер. А в Мадриде и Вальядолиде на прошлой неделе были введены ограничения на движение транспорта в центре города, чтобы сократить выбросы.

Активисты подчёркивают, что в большинстве городов отсутствуют краткосрочные планы действий для таких ситуаций, либо они не применяются на практике. Они призвали региональные и местные органы управления разработать соответствующие документы для подобных ситуаций, а также провести работу по снижению уровня содержания вредных веществ в воздухе.