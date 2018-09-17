Назван самый дешёвый муниципалитет Балеарских островов для покупки жилья

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Балеарских островов выросла в августе на 3,1% и установилась на уровне 2 469 евро/м2.
Как сообщают местные СМИ, самый дорогой муниципалитет Балеарских островов – Ибица, где стоимость квадратного метра составляет 5 060 евро. Дешевле всего купить недвижимость на архипелаге можно в муниципалетите Феланич на острове Майорка, где за «квадрат» в среднем просят 1 368 евро/м2.
Стоимость жилья на Балеарских островах на 34,5% превышает средний показатель по Испании, который составляет 1 835 евро/м2.
Кроме того, регион приблизился к своему исторического максимуму, который был зафиксирован в апреле 2007 года и составил 2 762 евро/ м2. На данный момент стоимость ниже на 10,6%.
Рост цен в августе наблюдался в 11 из 24 проанализированных муниципалитетов Балеарских островов. Самый заметный рост был зафиксирован в Андрайче – 9,4%, самое значительное падение – в Кампосе, на 4,4%.Темы: Недвижимость