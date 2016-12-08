Налоги на недвижимость в 2017 году вырастут в каждом четвертом испанском городе

В следующем году в четверти испанских городов вырастут налоги, сообщает газета ABC. Наряду с увеличением налогообложения для фирм, а также акцизов на табак и алкоголь, правительство страны одобрило пересмотр коэффициентов кадастровой стоимости жилья для 2 452 муниципалитетов. Подобное повышение, осуществляемое по запросу городских администраций, призвано приблизить кадастровые данные к реальной рыночной стоимости объектов. В зависимости от того, когда был произведен последний пересмотр, налоги могут снизиться или повыситься.

В число 1 895 городов, где произойдет повышение, вошли Валенсия, Гранада, Кордова, Кадис, Бадахос, Аликанте, Таррагона и Хаэн. В 557 муниципалитетах, в том числе Сантандере, Альмерии, Лериде и Авиле, кадастровая стоимость недвижимости сократится.

Динамика изменений, как говорилось выше, будет зависеть от даты последнего пересмотра данного показателя. Так, в городах, где он был произведен до 2003 года, произойдет повышение налогов. Если же кадастровая стоимость была пересмотрена позже, что во многих случаях произошло в период расцвета рынка, то сейчас эти города ждет понижение.

Данная мера принест государственной казне 24 миллиона евро. Впрочем, с момента начала кризиса администрации городов Испании так или иначе практически непрерывно повышали налог на недвижимость (IBI). Общий объем средств, полученных с помощью данного инструмента, вырос на 76% по сравнению с 2007 годом, в то время как стоимость жилья с тех пор сократилась на 30%. В Испании, где 80% недвижимости находится в собственности, в прошлом году общий размер сборов по данному налогу оказался заметно выше среднего показателя по ЕС и составил 1,2% от объема ВВП против средней европейской цифры в 0,8%.