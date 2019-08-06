Начались продажи апартаментов в самом высоком жилом здании Европы - Intempo

Золотой колосс с бриллиантом на самом верху. Самый небоскребный небоскреб города Бенидорм на Коста Бланка. Символ этого курорта и одновременно памятник эпохе испанского строительного бума. Он такой один. Гордо возвышается своими 46 этажами над соседними 20-этажками, как Гулливер в стране лиллипутов. INTEMPO.

Двести метров в высоту в двухстах метрах от пляжа. Самое высокое жилое здание в Евросоюзе и самое «инстаграмное» - в Испании. Апартаменты в этой неповторимой башне только что вышли на продажу.

Девелопер – инвестиционный фонд, который за год перестроит знаменитый небоскреб в пятизвездочный Sky Resort.

Инвесторы назначили эксклюзивным представителем на русскоязычном рынке риелтерскую компанию Costa Real (офисы в Бенидорме и Торревьехе).

Прямо сейчас можно купить 3-комнатные апартаменты по цене от 245 000 евро, а в зоне «Бриллиант» на 200-метровой высоте видовой пентхаус - от 1 185 000 евро.

На начало августа 2019 без рекламы продано уже 91 из 259 квартир!

INTEMPO – ЗАОБЛАЧНАЯ ВЫСОТА

Много ли домов удостоились собственной статьи в Wikipedia? Про INTEMPO - она есть! Кроме удивительной архитектуры, там описана и драматическая история, и городские легенды, которых хватило бы на целый сериал.

Амбициозная стройка была начата в 2007 году и была остановлена в 2012-v из-за кризиса в испанской экономике. В 2018-м пришел новый владелец, фонд SVP. Осенью 2019-го снова оживится стройка, окончание – в III квартале 2020 года.

SKY РЕСОРТ – КОНДОМИНИУМ 5*

INTEMPO будет люксовым sky resort с эксклюзивным сервисом для владельцев апартаментов. На нижнем этаже разместится стилизованный под пляж открытый бассейн площадью 900 м2. Вокруг него – территория отдыха. Рядом - ресторан на 300 мест только для жителей кондоминиума и детская игровая площадка площадью 1 000 м2.

На 46 этаже оборудуют СПА с тренажерным залом, самым высоким в Европе крытым бассейном. Терраса 47 этажа разместит скай-бар, лаунж и территорию солнечных ванн.

Уже установлены 6 самых быстрых в Испании «умных» лифтов, которые за секунды домчат владельцев на нужный уровень.

В 600-метровом холле здания жильцов высота потолков 7 метров. Здесь жильцов круглосуточно будут встречать консьерж и валлет-сервис. Охрана частной жизни жильцов будет обеспечена.

Апартаменты в INTEMPO – это отличная инвестиция, которая должна приносить доход от аренды. Управляющая компания будет сама подбирать арендаторов, обеспечивать уборку и поддержку. Владельцу нужно будет просто получать деньги, все остальное сделают за него. Консьерж-сервис проследит, чтобы арендаторы вели себя достойно и соблюдали высокие стандарты высокого небоскреба.

АПАРТАМЕНЫ и «БРИЛЛИАНТ» - УЖЕ В ПРОДАЖЕ

➡ с июля 2019 дан старт продажам. И за месяц уже продано больше трети апартаментов.

➡ с 1 по 37 этаж в каждой из двух башен - по три апартамента на этаж. В них по 2 спальни. Угловые квартиры - по 95 м2, центральная – 75 м2. Стартовые цены на лето 2019 – от 245 000 евро до 497 000 евро, в зависимости от этажа. Начиная с 22 этажа, панорамный вид на море не закрыт никакими зданиями. А на 36-м - ощущение, что ты паришь над морем и далеко внизу виднеются карликовые 20-этажки.

➡ самые эксклюзивные 32 апартамента находятся в «Бриллианте». Так называется конус, соединяющий две башни на самом верху. Пентхаусы имеют вид и на море, и на горы. Апартаменты здесь - от 172 до 228 м2, можно объединить два или вообще выкупить целый этаж. Цены от - 1 185 000 евро. Половина самого верхнего, 45-го, этажа уже продана, но есть шанс купить вторые пол-бриллианта!

➡ В Интемпо очень выгодная система оплаты. При составлении предварительного контракта достаточно оплатить всего 10%, остальные 90% – при окончании строительства в III квартале 2020 года. Разумеется, банки готовы дать покупателям ипотеку на самых выгодных условиях. То есть, имея около 30 000 евро, можно стать обладателем видового апартамента в самом уникальном небоскребе Европы!

➡ Costa Real продает апартаменты в INTEMPO по ценам застройщика. А если поторопиться и зарезервировать апартаменты в августе 2019 года, то можно получить два важных бонуса от Costa Real:

1) Персонализированный дизайн-проект в 3D-реальности и возможность бесплатно сделать перепланировку некоторых элементов апартамента.

2) Первые 10 покупателей Costa Real получат приоритет в выборе лучших и самых больших парковочных мест на верхнем уровне гаража, которые в компании смогли забронировать «для своих».

Хотите узнать больше⁉ Никакая фотография не сравнится с реальным чувством полета на 200-метровой высоте при посещении «Бриллианта» Интемпо.

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