На вторичном рынке недвижимости в Испании продолжается рост

Жильё на испанском вторичном рынке в апреле подорожало на 0,7%. Цена за квадратный метр в среднем по стране составила 1632 евро.

По подсчётам портала Idealista, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост стоимости объектов жилой недвижимости на вторичном рынке составил 7,5%.

В провинции Мадрид цена за «квадрат» достигла 2746 евро и впервые превысила показатели в Гипускоа, где средняя цена установилась на уровне 2715 евро/ м2, а также в Барселоне, где квадратный метр среднем стоит 2708 м2. Самые дешёвые провинции для покупки жилья на вторичном рынке – Толедо (781 евро/ м2), Авила (809 евро/ м2) и Сьюдад-Реаль (843 евро/ м2).

«Вторичка» подешевела в апреле лишь в 3 автономных сообществах: Кастилья-Ла-Манче (0,8%), Эстремадуре (0,3%) и Стране Басков (0,1%). Самый высокий рост наблюдался в Риохе (3,7%), Мадриде (2,8%) и Наварре (1,6%). По дороговизне жилья на вторичном рынке за Мадридским сообществом следуют Балеарские острова (2611 евро/ м2) и Страна Басков (2507 евро/ м2). Самые дешёвые автономные сообщества – Кастилья-Ла-Манча (906 евро/ м2), Эстремадура (929 евро/ м2) и Мурсия (1027 евро/ м2).

В рейтинге городов самый высокий рост цен на вторичном рынке наблюдался в Логроньо – 3,7%. Дороже всего жильё обходится в Барселоне, где средняя цена за квадратный метр достигает 4376 евро. В числе лидеров по этому показателю также Сан-Себастьян (4140 евро/ м2) и Мадрид (3630 евро/ м2). Меньше всего за квадратный метр просят в таких городах как Авила (943 евро/ м2), Льейда (945 евро/ м2) и Кастельон (1017 евро/ м2).