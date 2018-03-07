На побережье Альмерии продаётся энергонезависимый замок XVIII века

Замок энергонезависим и сохранил четыре пушки, а потому может держать осаду и отражать нападения пиратов.

Замок Сан-Рамон, расположенный в природном парке Кабо-де-Гата (Альмерия), выставлен на продажу за 3,3 миллиона евро. Продажей занимается агентство недвижимости Bernadó, которое опубликовало объявление, быстро набравшее популярность в социальных сетях. В нём сообщается, что замок включает две гостиные, пять спален, кухню, внутренний дворик с бассейном, а также четыре пушки, чтобы отражать «нападения пиратов».

Замок Сан-Рамон стоит на берегу моря Альборан на пляже Playazo de Rodalquilar. Он обладает статусом объекта культурного интереса, находящегося в частной собственности.

Площадь участка превышает 34 тысячи квадратных метров, 740 из которых занимает крепость.

Сообщается, что здание является энергонезависимым. Электричество вырабатывается с помощью солнечных панелей, а вода поступает из источника, который находится на территории замка.

Крепость была построена в 1764 году по приказу короля Карлоса III. После Пиренейской войны здание занимали различные подразделения полиции и пограничных служб, а в 1875 году Сан-Рамон был продан в частные руки.

Один из владельцев, будучи архитектором, полностью переделал внутреннюю часть крепости в 70-е годы XX века, приспособив её для проживания.

Новый владелец замка получит в придачу определённые обязательства по сохранению объекта культурного наследия. В частности, он должен будет принимать необходимые меры по его консервации, а также открывать Сан-Рамон для посетителей по меньшей мере 4 раза в месяц.