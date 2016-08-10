На Майорке зафиксирован стремительный рост продаж недвижимости

На Майорке зафиксирован самый заметный в Испании рост продаж недвижимости: по данным Национального института статистики, число сделок увеличилось на 39%. В то же время, по данным Global Travel Insights, туристы также активно интересуются островом: Пальма-де-Майорка заняла третье место среди европейских направлений по числу поисковых запросов.

Марк Притчард, директор по продажам и маркетингу риелторской компании Taylor Wimpey España, выразил удовлетворение в связи с достигнутыми Майоркой результатами. «Интерес к имуществу на Майорке определенно растет по мере того, как она укрепляет свои позиции на международном рынке», - отметил Притчард. «Популярность острова растет, поэтому мы должны предложить своим клиентам качественные объекты недвижимости в районах, которые наилучшим образом отражают культуру Майорки и красоты ее побережья», - заключил эксперт.