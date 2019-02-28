На Коста-дель-Соль появилась новая «золотая миля»

В Эстепоне (Малага) в настоящее время строится около 60 объектов недвижимости премиум-класса, ещё 200 объектов выставлены на продажу.

В муниципалитете воспользовались ситуацией неопределённости на рынке недвижимости Марбельи, чтобы оживить город, расположенный в 26 км от главного курорта Коста-дель-Соль. По данным Министрества развития за 2017 год, Эстепона стала вторым муниципалитетом Испании с населением более 10 тысяч жителей по количеству разрешений на строительство. В 2016 году было выдано 159 таких лицензий, а годом позже их число подскочило до 745. Больше разрешений выдавали лишь власти Ориуэлы (Аликанте).

Предложения по покупке недвижимости в Эстепоне в настоящее время колеблются в диапазоне от 200 тысяч евро до 3 млн евро. К тому же, как отмечает El Confidencial, темпы роста цен на рынке недвижимости Эстепоны составляют около 20%.

Эксперты из компании Tinsa подчёркивают, что, благодаря эффективному управлению, муниципалитет хорошо себя зарекомендовал среди застройщиков и инвесторов. Тем не менее, специалисты уверены, что Марбелья продолжает оставаться главным рынком недвижимости премиум-класса.