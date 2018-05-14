На Casaktua появилось жильё от банка Ibercaja за полцены

На портале о недвижимости Casaktua были выставлены на продажу по сниженным ценам 600 объектов недвижимости, принадлежащих банку Ibercaja.

В некоторых случаях цены были снижены на 50%. Больше всего таких предложений – в Сарагосе, Льейде, Таррагоне, Толедо и Уэске.

Среди предлагаемых объектов – квартиры площадью 105 м2 с тремя спальнями, средняя стоимость которых составляет 60 тысяч евро. Квартиры с одной или двумя спальнями в среднем продаются за 57 тысяч евро.

По регионам наибольшее количество дешёвых объектов сконцентрировано в Арагоне, Каталонии, Кастилии-Ла-Манче, Валенсийском сообществе, Риохе, Андалусии, Мурсии и Кастилии и Леоне.