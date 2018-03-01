На Балеарских островах спрос на элитное жильё превысил предложение

Испанский сектор недвижимости возвращается к докризисным уровням. На Балеарских островах отмечается стремительный рост числа сделок и цен на жильё.

По данным агентства Engel&Völkers, объём продаж недвижимости на Балеарских островах в прошлом году был сопоставим с уровнем 2007 года, когда общая сумма сделок достигла 4,8 миллиарда евро. В прошлом году этот показатель составил 4,5 миллиардов евро. Число сделок на архипелаге в 2017 году выросло на 26%.

В то же время, в агентстве предупреждают, что на юго-западе Майорки, в частности, в таких муниципалитетах Андрайч и Кальвия, может наблюдаться дефицит предложения. В особенности это касается элитного жилья.

В Engel&Völkers также отмечают, что всё больше жилья на Балеарских островах приобретают иностранцы. В прошлом году на них пришлось 44% сделок купли-продажи.