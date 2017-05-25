Мошенники заработали полмиллиона евро, публикуя фальшивые объявления об аренде недвижимости в Испании

Полиция Испании задержала 10 членов преступной группы, которая мошенническим путем получила более 500 тысяч евро, распространяя в Интернете фальшивые объявления об аренде недвижимости. В основном мошенники предлагали туристические апартаменты на Балеарских и Канарских островах, а денежные переводы получали на банковские счета, открытые в Валенсии.

По предварительным подсчетам, от действий злоумышленников пострадали 300 человек, среди которых много иностранных туристов. Расследование началось в начале этого года, когда полиция получила информации о том, что граждане Румынии открывают в Валенсии счета по поддельным документам.

Потом выяснилось, что те же люди публикуют в Интернете объявления об аренде квартир и вилл в популярных туристических зонах. Потенциальные клиенты связывались с "владельцами" недвижимости по электронной почте и уточняли все условия аренды. Затем они перечисляли им аванс или всю сумму сразу. Мошенники сразу же обналичивали деньги в банкоматах и переводили их в Румынию.

Туристы понимали, что стали жертвами обмана лишь в том момент, когда оказывались в Испании.