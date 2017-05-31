Эксперты рейтингового агентства Moody's заверили, что восстановление испанской экономики положительно сказывается на состоянии рынка жилой недвижимости, который, в свою очередь, хорошо влияет на качество находящегося на балансе у банков жилья и на динамику секьюритизации ипотечных кредитов. В свете подобных обстоятельств специалисты прогнозируют, что цены на жилье в стране ежегодно будут расти в среднем на 4,7% вплоть до 2019 года.

Впрочем, "перегрев" рынка ипотечного кредитования в краткосрочной перспективе эксперты считают маловероятным в силу ряда причин. Первая из них заключается в том, что число выдаваемых ссуд по-прежнему находится на достаточно низком уровне, который на 25% отстает от докризисного. Банки все еще наблюдают недостаточный спрос на ипотеку, и поэтому они более сконцентрированы на сегментах с более высокой рентабельностью, например, на кредитах физическим лицам.

Еще одним важным фактором является отсутствие корреляции между ростом объемов продаж жилья и увеличением числа ипотечных кредитов, так как во многих районах недвижимость оплачивается из имеющихся у клиентов средств без необходимости привлечения банковского финансирования.

Наконец, последняя причина заключается в более строгом подходе к выдаче ипотечных займов.

"Рост стоимости жилья в Испании положительно влияет на уровень задолженности по ипотечным кредитам, находящимся на балансе у банков. По мере снижения соотношения суммы займа и цены на объект снижается и уровень риска неуплаты по кредиту", - говорит аналитик Moody's Грег Дэвис.

Одним из ключевых факторов восстановления стал рост числа сделок со вторичной недвижимостью. Наиболее высокие показатели продаж были зафиксированы в прибрежных туристических районах, а также в Мадриде и Барселоне.