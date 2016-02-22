Марбелья и Барселона – испанские лидеры в сегменте роскоши

По данным ассоциации Luxury Spain, объединяющей испанские компании сектора товаров и услуг класса «люкс», в 2015 году Марбелья оказалась одним из национальных лидеров в данной сфере, уступив только Барселоне. Ее оборот в данном сегменте достиг примерно 1,564 млрд евро, что составляет почти треть (27,5%) от общенациональных показателей.

Согласно официальным данным, Марбелья является лидером в Андалусии по числу пятизвездочных отелей и обладает самым высоким числом машин премиум-класса на душу населения. В городе работают специализированные фирмы, занимающиеся обслуживанием, хранением и коммерческой эксплуатацией подобных автомобилей. Востребованными являются и такие услуги, как аренда яхт, кейтеринг на вечеринках в роскошных особняках, найм шоферов или аренда вертолетов.

Внутри сектора роскоши наиболее активный рост переживают два направления: гастрономия, где общий годовой оборот достигает 2 млрд евро, и сфера красоты с показателем в 1,632 млрд. Так, в общей сложности город может похвастаться пятью звездами Michelin, которые распределены между четырьмя местными ресторанами. Особое место в этой отрасли занимает шеф-повар Дани Гарсия, в заведении которого дегустационное меню обходится в 200 евро с человека.

С другой стороны, сфера красоты и здоровья также развивается достаточно активно. В число клиентов одной из самых знаменитых местных клиник, Buchinguer Whilhelmi, входят такие известные личности, как писатель Марио Варгас Льоса.

Самая высокая в мире концентрация премиум-брендов на квадратный метр наблюдается в зоне Пуэрто-Банус. Лучшие дома моды арендуют помещения на первой линии рядом с яхтенными причалами, что обходится им в 20 000 - 30 000 евро в месяц.

В основном рост потенциала сектора роскоши происходит за счет резиденциального туризма, поэтому в городе существует обширное предложение в сфере жилья премиум-класса высочайшего качества. К нему относятся самая экслюзивная в Европе урбанизация Ла-Сагалета, а также районы Гуадальмина и Сьерра-Бланка, которые предпочитают обладатели значительных состояний. Минимальная цена недвижимости здесь составляет 500 000 евро, а максимальная – 120 млн.

«Проекты «под ключ» распродаются с такой скоростью, что мы наблюдаем рост цен на новые объекты, появляющиеся на рынке», - отмечает директор местного филиала компании Lucas Fox Стефен Лахири. В этой сфере также появилась новая ниша: некоторые девелоперские компании сконцентрировались на инвестициях в просторные апартаменты премиум-класса: их содержание обходится значительно дешевле, чем содержание вилл. 70% клиентов данного сегмента составляют иностранцы, обладающие высокой покупательской способностью.