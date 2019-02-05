Малага – третье направление в Испании по выдаче «золотых виз»

В Малаге получатели «золотой визы» – вида на жительство для инвесторов не из Европейского союза, приобрели недвижимости на общую сумму 473 млн евро, что составляет 14,4% от общего объёма инвестиций для ВНЖ в стране.

Коста-дель-Соль, таким образом, заняла третье место по объёму инвестиций. Малага немного уступила Мадриду, где общая сумма вложений составила 490 млн евро (14,9%), а абсолютным лидером стала Барселона, где иностранные граждане инвестировали в недвижимость 1,38 млрд евро (42%).

Законодательство, которое позволяет получить вид на жительство в Испании при покупке недвижимости на сумму свыше 500 тысяч евро, действует с 2013 года. С тех пор в Испании было выдано более 3300 таких документов, а общая сумма инвестиций приблизилась к 2,5 млрд евро.

Малага также заняла четвёртое место по сумме единоразовых вложений в один объект недвижимости. Гражданин России приобрёл на Коста-дель-Соль дом стоимостью 9,25 млн евро. Первое место занимают Балеарские острова, где китайский инвестор вложил 48 млн евро в один объект недвижимости, второе – Мадрид, где другой китаец приобрёл объект стоимостью 27,5 млн евро.

По количеству «золотых виз» лидируют китайские граждане, которые получили более 1230 виз (37,5%). Они также возглавляют рейтинг по объёмам инвестиций – 797 млн евро (32,4%). За ними следуют россияне – 870 виз (26,4%) и 736 млн евро (30%). Тройку замыкают украинцы – 124 визы (3,8%) и 92 млн евро (3,7%).

Европейская комиссия в конце января предупредила о рисках, связанных с подобными программами, действующими в ряде стран ЕС с целью привлечения инвестиций. В Брюсселе призвали правительства принять меры, чтобы усилить контроль за прозрачностью операций. В ЕС выражают беспокойство, в связи с возможными случаями отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и другими преступлениями.