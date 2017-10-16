Мадрид и Барселона - в числе самых безопасных европейских городов

По данным исследования The Economist Intelligence Unit, самым безопасным мегаполисом мира является Токио. Мадрид и Барселона вошли в шестёрку самых безопасных городов Европы и в топ-15 мирового рейтинга.

Второе и третье место в мире, по версии издания, занимают Сингапур и японская Осака, за ними следуют Торонто (Канада) и Мельбурн (Австралия).

В ходе исследования была проанализирована ситуация в 60 крупнейших городах мира по ряду показателей, включая личную безопасность, доступ к услугам здравоохранения и инфраструктуре безопасности, а также электронную безопасность. В большинстве категорий первенство осталось за Токио. Испанские города вслед за Сингапуром занимают 2 и 3 место в категории инфраструктуры безопасности, что включает в себя безопасность зданий, мостов и дорог, а также эффективность правоохранительных органов и экстренных служб.

На самых нижних строчках рейтинга расположились Дакка (Бангладеш), Янгон (Мьянма), Карачи (Пакистан) и Каир (Египет).

В докладе особо подчёркивается важность кибербезопасности в крупных городах, уязвимых перед развитием технологий. В этой категории наиболее развитыми являются американские города, такие как Чикаго, Сан-Франциско и Нью-Йорк, несмотря на то, что в общем рейтинге они не входят в число лучших.