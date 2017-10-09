Мадрид и Барселона удерживают лидирующие позиции на рынке элитной недвижимости

Испанский рынок недвижимости вновь обрел привлекательность для инвесторов после нескольких лет кризиса, пишет сайт Idealista. Одним из лидирующих его сегментов в этом смысле является категория премиум-жилья стоимостью более 900 000 евро, объем продаж которого, по данным Министерства развития, вырос на 27%. Произошло это в основном благодаря спросу со стороны зарубежных покупателей.

Наиболее востербованными направлениями остаются Мадрид и Барселона, где продажи недвижимости класса "люкс" выросли примерно на 30% в среднегодовом выражении. "В первом полугодии 2017-го в столице сохранилась заданная в прошлом году тенденция к активному развитию местного и национального рынков, а также к росту спроса со стороны иностранных инвесторов", - отметил Род Джеймисон, партнер мадридского отделения агентства недвижимости Lucas Fox. "В отличие от большинства городов Северной Европы, в Мадриде еще можно найти удачные по соотношению цены и качества варианты", - поделился один из сооснователей агентства Александр Воган.

"Мадрид с каждым разом привлекает все большее число иностранных покупателей, которые считают его лучшим направлением для инвестирования благодаря высокой рентабельности на уровне 4-5% в средне- и долгосрочной перспективе, хорошим ценам на аренду и стилю жизни, - уточнил Джеймисон. – К концу текущего года мы рассчитываем увеличить объем продаж в пять раз".

Что касается профиля среднестатистического покупателя столичной недвижимости премиум-класса. то лидирующие позиции удерживают национальные клиенты и жители стран Латинской Америки, которые совершают 46% и 31% операций соответственно. По данным Lucas Fox, общий объем сделок в первом полугодии вырос на 169% в среднегодовом выражении.

В Барселоне, в свою очередь, пул инвесторов более космополитичен: каталонская столица привлекает как скандинавов (23%) и жителей США и Канады (23%), так и национальных покупателей (31%). Недвижимость класса "люкс" здесь, как правило, рассматривается не только в качестве инвестиции, но и в качестве второй резиденции или даже основного места проживания.