Liberbank выставил на продажу 1500 домов дешевле 75 тысяч евро

Liberbank запустил акцию по снижению цен на недвижимость. Банк выставил на продажу 3500 объектов недвижимости со скидками до 40%.

Кампания продлится до конца июля. Продажей объектов занимается агентство недвижимости Haya Real Estate. Среди них жилые дома и квартиры, гаражи и подсобные помещения. 1500 помещений продаются по цене менее 75 тысяч евро. Предложение включает как новостройки, так и объекты на вторичном рынке, при этом значительная часть из них требует ремонта.

Все помещения расположены в Кастилии-Ла-Манче и Астурии. Основная масса предложений сконцентрирована в провинции Толедо, где на продажу выставлено 2440 объектов. 460 домов расположены в Сьюдад-Реаль, 270 - в Овьедо, 130 - в Альбасете, 20 - в Гвадалахаре.

Кроме этого, банк продаёт 18 тысяч объектов на побережье, преимущественно в Валенсийском сообществе, Андалусии, на Балеарских и Канарских островах.