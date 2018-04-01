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          Новости Испании » Новости » Недвижимость » Легко ли иностранцу взять ипотеку в Испании?

          Легко ли иностранцу взять ипотеку в Испании?

          13:57 01.04.2018

          В прошлом году иностранцы приобрели более 61 тысячи объектов жилой недвижимости в Испании, что составляет 13% общего числа сделок купли-продажи. Портал о недвижимости Idealista, выяснил, с какими трудностями приходится сталкиваться иностранцам при попытке оформить ипотеку в Испании.

          Как отмечают эксперты портала о недвижимости, национальность имеет значение при обращении в испанские банки за ипотечным кредитом. Испанцам, проживающим за рубежом, предоставляются такие же условия, как и резидентам страны. В случае с иностранцами во внимание принимается наличие родственников в Испании, а также страна происхождения. Банковские учреждения более благосклонны к заёмщикам из развитых стран Западной Европы и Северной Америки, в то время как выходцам из Восточной Европы сложнее получить кредит. Эксперты портала Idealista объясняют эти предпочтения тем, что банки лучше знакомы с западной правовой системой, уверены в экономической стабильности и соблюдении закона. Банковские учреждения также должны удостовериться в том, что средства, которыми располагает клиент, были получены в результате легальной деятельности (зарплаты, инвестиций, наследства и т.п.). К тому же не все испанские банки выдают займы нерезидентам, поскольку чаще всего это ограничивает возможность наложения ареста на имущество, находящееся за рубежом.

          Главным препятствием для иностранцев при покупке жилья в Испании в ипотеку является сумма займа, которую банки готовы им предоставить. Резиденты страны обычно подают заявку на 80% от стоимости жилья. Клиент должен внести остальные 20%, а также оплатить из своего кармана дополнительные расходы на оформление сделки и налоги, что составляет 10-20% стоимости. Иностранцы же могут претендовать не более чем на 70% стоимости жилья, при этом в большинстве случаев этот процент снижается до 50-60%.

          С другой стороны, некоторые испанские банки не только выдают ипотеки иностранцам, но и предлагают услуги по юридическому сопровождению сделок, включая нотариальное заверение сделки и регистрацию имущества.

          Процедура оформления ипотеки проходит следующим образом. Специальная комиссия рассматривает заявку и выносит решение о выдаче или отказе в кредите. Этот процесс занимает в среднем неделю. В случае положительного решения банк направляет клиенту предложение, в котором прописаны все условия контракта. Клиенту даётся определённый срок на принятие решения, который, как правило, составляет около 10 дней. После того как клиент принимает предложение, банк передаёт все материалы нотариусу для подготовки документов о регистрации. Сделка купли-продажи, как правило, совершается в тот же день, когда подписывается контракт с банком.

          Наиболее охотно иностранцам выдают ипотеки такие испанские банки как Banco Santander, Ibercaja, Bankinter, Hipotecas.com, Abanca и Bankia. В некоторых из них есть специальные отделы для работы с иностранцами, другие делают ставку на филиалы за пределами Испании: в Португалии, Польше, Португалии, Мексике, Бразилии и других странах.

          По данным кадастровых агентств, иностранцев больше всего привлекает недвижимость на побережье и островах, которую они приобретают для отпуска. В 2017 году самым большим спросом в Испании пользовались Аликанте, Тенерифе, Балеарские острова, Жирона и Малага. Основные клиенты – британцы, французы, немцы, бельгийцы и шведы. Больше всего ипотек в Испании, по статистике, берут британцы и немцы.

          Темы: Недвижимость Бизнес

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