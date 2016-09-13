Квартиры в Мадриде рядом со школой стоят на 6% дороже

Квартиры, расположенные в непосредственной близости от детских образовательных учреждений в Мадриде, стоят в среднем на 6% дороже. Об этом говорится в исследовании Urban Data Analytics.

Речь идет о квартирах, которые находятся на расстоянии 500 метров (или ближе) от школ, колледжей, детских садов. Средняя стоимость такого жилья составляет 2 214 евро за метр квадратный по сравнению с 2 081 евро в случае с аналогичными объектами, удаленными от детских образовательных учреждений.

В других муниципалитетах провинции Мадрид разница в цене чуть меньше – около 4,7%. «Влияние непосредственной близости жилья от школы в Мадриде не вызывает сомнений», - объяснил Карлос Олмос, директор Urban Data Analytics. Он добавил, что «наибольший рост цен происходит в периферийных районах, где живут семьи с детьми».