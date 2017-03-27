Квартира в новом ЖК в Мадриде продана за рекордные 14 миллионов евро

Самый амбициозный проект в сфере недвижимости на мадридской "Золотой миле" набрал обороты после десятилетнего простоя и превратился в самый высоко котирующийся среди инвесторов объект. Речь идет о жилом комплексе Lagasca 99, расположенном в квартале между улицами Хуан Браво, Мальдонадо, Клаудио Коэльо и Лагаска. На сегодняшний день это единственный строящийся объект в престижном районе Саламанка. Одна из его мансард площадью 800 квадратных метров была продана за 14 миллионов евро, что примерно эквивалентно 16 800 евро за квадратный метр. Каждые апартаменты имеют 2-3 парковочных места. Подобная цена продажи превзошла все ожидания компаний-девелоперов Grupo Lar España и Pimco, владеющих 50% комплекса. До этого момента самой дорогой из проданных в столице квартир считался дюплекс площадью 600 квадратных метров на улице Серрано, стоимость которого составила 9 миллионов евро, или 15 000 евро за квадрат.

Средняя стоимость квадратного метра в новом комплексе варьируется от 10 000 до 14 000 евро. Всего в его состав входят 44 квартиры с 3-5 спальнями. Спроектировал их известный архитектор Рафаэль де ла Ос. Несмотря на то, что строительные работы начались только в этом году после получения соответствующей лицензии, 55% квартир на данный момент уже продано.

Помимо этого, в комплексе также разместятся два коммерческих помещения, которые займут банк March и магазин дизайнерской мебели. Всего в нем насчитывается несколько типов квартир, в число которых входят мансарды с террасами, частным бассейном и панорамными видами, дюплексы и одноэтажные квартиры. Каждый собственник может принять участие в разработке интерьера и планировки.

Продажей квартир в эксклюзивном порядке занимается компания Colliers International Spain. Большинство покупателей составляют южноамериканские инвесторы, в особенности граждане Венесуэлы, и испанские клиенты. Если все пойдет по плану, то строительство завершится через год, а ключи новым владельцам будут вручены в августе 2018 года.

История здания берет свое начало в 2010 году, когда работы по его возведению были приостановлены на полтора года из-за недостатка финансирования. В 2015 году собственник Рафаэль Ортис из обанкротившейся компании Eurosalazar продал участок нынешним владельцам за 120 миллионов евро. С тех пор эта цифра существенно возросла.