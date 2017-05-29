Клаудия Шиффер продает семейное поместье на Майорке

Модель Клаудия Шиффер продает семейное поместье, расположенное в туристической зоне Камп-де-Мар на Майорке. Как сообщает газета ABC со ссылкой на ежедневник Última Hora, в случае удачного завершения сделки модель может получить от 4 до 5 миллионов евро. В любом случае, конечная стоимость объекта может значительно измениться в зависимости от ситуации на рынке недвижимости.

На протяжении многих лет Шиффер входила в число знаменитостей мирового масштаба, имеющих наиболее тесные связи с Майоркой. Начало им было положено еще в детские годы модели. Впоследствии, уже будучи взрослой, она приобрела поместье в зоне Кап-Андричоль, также относящейся к территории муниципалитета Андрайч. Впрочем, из-за различных проблем в сфере планировки пожить там Клаудии так и не довелось: имение было продано в 2005 году. Несмотря на это, Шиффер по-прежнему часто приезжала на Майорку и проводила много времени в вышеупомянутом доме в Камп-де-Мар, купленном в свое время ее родителями.

В последние годы Шиффер уже не так часто появлялась на острове, а семейное поместье не раз давало поводы для беспокойства: так, летом 2015 года сосед Клаудии, менеджер "Формулы-1" Вилли Вебер подал иск против модели и ее садовника, который спилил две сосны на территории дома истца. К счастью, в конце прошлого года стороны пришли к мирному соглашению: суд Пальмы вынес постановление о прекращении дела в связи с перемирием сторон. Вебер написал заявление, в котором сообщил, что ему удалось прийти к соглашению с Шиффер, предложившей ему финансовую компенсацию ущерба.