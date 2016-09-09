Каждый пятый турист готов купить недвижимость в Испании

Каждый пятый иностранный турист, посетивший Испанию в июле и августе, планирует купить дом или квартиру в этой стране. Об этом свидетельствуют данные исследования Iberia Real Estate. Больше всего покупкой жилья интересуются граждане Германии, особенно в Каталонии и на Майорке.

Востребованы не только самые известные и популярные города. Всё больше людей открывают для себя малоизвестные уголки в Андалусии, Кантабрии и Галисии. По словам экспертов, недавние теракты в Тунисе, Турции, Египте и на юге Франции заставили потенциальных покупателей недвижимости предпочесть им более безопасную Испанию.

Исследование показало, что чаще всего покупкой дома в Испании интересуются семейные мужчины в возрасте от 40 до 50 лет. Как правило, идея о покупке недвижимости впервые посещает их во время отдыха. Они неожиданно для себя обнаруживают, что купить жилье в Испании можно за сравнительно небольшие деньги.

По данным Iberia Real Estate, продажи недвижимости этим летом выросли на 30%. И эта тенденция сохраняется, благодаря иностранным покупателям.