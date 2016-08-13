Июньские продажи недвижимости в Испании выросли почти на 7%

В июне в Испании было продано 42 330 объектов жилой недвижимости, что на 7,1% больше, чем годом ранее, однако с учетом корректировки с поправкой на сезонность эта цифра составила 6,6%. Соответствующие данные приводит Генеральный совет нотариата.

Объемы продаж квартир выросли на 4,8% в среднегодовом выражении, или на 4,5% с учетом фактора сезонности. Произошло это исключительно благодаря росту продаж апартаментов на вторичном рынке (+11,5% в среднегодовом выражении), так как в сегменте нового жилья этот показатель сократился на 33,4%. Продажи частных домов, в свою очередь, выросли на 16,4% в среднегодовом выражении.

Средняя стоимость квадратного метра проданного в июне жилья составила 1 290 евро (-1,9% по сравнению с прошлым годом). Ее снижение обусловлено падением цен на дома (-8,2%), так как за этот же период квадратный метр в квартирах подорожал на 1,4% (+2,7% в случае вторичного жилья, до 1 418 евро, и на 2,8% в случае нового, до 1 886 евро).

В свою очередь, число ипотечных кредитов на покупку жилья в июне выросло на 13,3% - до 18 904. Их средний размер вырос на 0,4% в среднегодовом выражении и составил 128 480 евро. 44,7% сделок было совершено с привлечением ипотечного финансирования. Банки при этом предоставили в среднем 77,5% от общей стоимости объектов.