Июнь стал рекордным для испанского рынка недвижимости

За первый летний месяц в стране было выдано 23 223 ипотечных кредита. Это на 19,2% больше, чем год назад, и вообще больше, чем когда бы то ни было. Кроме того, в июне было продано 51 477 объектов жилой недвижимости. Это на 17,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в декабре 2012 года продали больше.