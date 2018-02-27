Испанский рынок недвижимости восстановился после кризиса

Испанский рынок недвижимости официально вернулся к докризисному уровню. Число сделок купли-продажи в 2017 году стало самым высоким с 2008 года. В прошлом году было заключено 465 тысяч сделок, что на 15% больше, чем в 2016 году.

Средняя стоимость жилья по стране в 2017 году выросла на 7,6% по сравнению с предыдущим годом. В то же время цены на недвижимость в 2017 были на 21% ниже уровня десятилетней давности.

По оценкам рейтингового агентства Moody's, велика вероятность, что продажи недвижимости в Испании в 2018 году, впервые за последнее десятилетие, могут превысить планку в 500 тысяч объектов. В то же время в 2007 году этот показатель приближался к миллиону.

Отмечается, что самый стремительный рост по количеству сделок был зафиксирован в прошлом году в Мадриде (92%). В столице Испании также на 311% выросла общая стоимость продаж.

В 13% сделок купли-продажи в Испании в прошлом году участвовали иностранцы, в первую очередь, британцы и французы. 35% сделок на Балеарских и 29% на Канарских островах были заключены иностранцами.