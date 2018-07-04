Испанская «вторичка» весной подорожала на 2,7%

Жильё на испанском вторичном рынке в период с апреля по июнь 2018 года подорожало на 2,7%. Средняя стоимость квадратного метра установилась на уровне 1664 евро, по данным портала о недвижимости Idealista.

По сравнению с прошлым годом рост цен на вторичном рынке составляет около 7%. Эксперты портала уверены, что эти показатели свидетельствуют о восстановлении экономики. Отмечается, что рост наблюдается почти по всем регионам Испании.

В столице за последний год цены выросли более чем на 20%, что связано не только с увеличением спроса, но и с тем, что были распроданы объекты, которые до этого не были востребованы.

При этом в четырёх автономных сообществах весной наблюдалось падение цен: в Эстремадуре на – 1,2%, в Кастилии-Ла-Манче – на 0,8%, в Кантабрии – на 0,3%, в Астурии – на 0,2%. В Мадридском сообществе наблюдался самый заметный рост – 7,3%. На Канарских островах рост составил 5,3%, в Каталонии – 4,2%, в Риохе – 3,6%, в Андалусии – 2,5%.

Столичный регион остаётся самым дорогим с точки зрения недвижимости. За квадратный метр в Мадридском сообществе в среднем просят 2868 евро. За ним следуют Балеарские острова (2653 евро/м2), Страна Басков (2528 евро/м2) и Каталония (2236 евро/м2). Самые низкие цены – в Кастилии-Ла-Манче (906 евро/м2), Эстремадуре (920 евро/м2) и Мурсии (1027 евро/м2).

Рост цен во втором квартале 2018 года наблюдался в 28 провинциях Испании. Лидером в этой категории также стал Мадрид (7,3%). Заметно подорожало жильё в Лас-Пальмас (6,4%) и Барселоне (5,2%). В Мадриде и Барселоне, к тому же, была зафиксирована самая высокая стоимость квадратного метра по сравнению с другими провинциями – 2868 и 2787 евро, соответственно. Снижение цен наблюдалось в Авиле (на 4,4%), которая к тому же оказалась самой дешёвой провинцией, а также в Саморе (3,6%) и Льейде (2,4%).

В рейтинге городов по стоимости квадратного метра лидируют Барселона (4400 евро/м2), Сан-Себастьян (4279 евро/м2), Мадрид (3759 евро/м2) и Бильбао (2880 евро/м2). Самый значительный рост среди крупных испанских городов наблюдался в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (7,2%). Наиболее низкие цены были зафиксированы в городе Авила – 907 евро/м2, который также отличился самым большим падением цен - 4,9%. Стоимость квадрата снизилась также в Луго (2,2%), Саморе (1,9%) и Льейде (1,8%).