Испанская церковь инвестирует в недвижимость

За последние пять лет испанская церковь вложила 357 млн евро в проекты строительства, консервации и восстановления объектов недвижимости.

Такие данные были представлены в ежегодном отчёте о деятельности католической церкви в Испании. Только за последний год церковь инвестировала 71 млн евро в 373 проекта консервации и реставрации зданий, что на 15 млн больше чем годом ранее.

Католическая церковь отмечает, что во многих испанских муниципалитетах ситуация такова, что единственным объектом, представляющим культурный интерес, в соответствии с Законом об историческом наследии, является местный храм.

Из более чем четырёх десятков объектов в Испании, внесённых в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, 22 тем или иным образом связаны с церковью. Среди них кафедральные соборы и другие уникальные храмы, а также Путь Святого Иакова.

В общей сложности испанской церкви принадлежит 3168 объектов, представляющих культурную ценность. Они приносят 196,5 млн евро в ВВП Испании, а также дополнительно генерируют 90 млн косвенных доходов.