Испания вошла в топ-5 стран с самой доступной недвижимостью у моря

Аналитики агентства недвижимости Domire Estate составили рейтинг стран с самой доступной недвижимостью на берегу моря. Испания заняла в нём пятое место.

Дешевле всего обойдется жильё на побережье Болгарии - от 25 тысяч евро за однушку и от 35 тысяч за двушку. А купить домик у моря здесь можно за 120 тысяч евро.

Турция - на втором месте. Квартиру в ЖК на берегу можно купить за 40-50 тысяч евро, а дом - за 220 тысяч.

Замыкает тройку Черногория - 50-60 тысяч за квартиру и 150 тысяч за дом (дешевле, чем в Турции).

На четвертое место аналитики поставили Грецию, где квартиры на побережье стоят от 80 тысяч евро, а дома - от 190 тысяч.

Испания занимает в топе пятое место. По оценкам экспертов, квартиру на берегу моря здесь можно искать, имея в распоряжении 80 тысяч евро. А для дома нужно подкопить не меньше 150 тысяч.