Испания – в числе лидеров по аренде туристического жилья

Внутренний спрос на аренду в Испании отпускного жилья увеличился на 52% в этом году по сравнению с прошлым. Такие данные приводит портал HomeAway.

Директор по коммуникациям HomeAway Хосеба Кортасар заявил, что «Испания - один из основных двигателей аренды отпускного жилья на международном уровне». По его оценкам, страна находится «на третьем месте по потенциалу аренды после США и Франции».

Испанцы выбрали внутренний туризм и сосредоточили внимание на Андалусии, Балеарских островах, Валенсии и Каталонии – почти 80% от общего спроса. По словам Кортасара, в первую очередь они выбирают Андалусию, где сосредоточено «34% от общего объема». За границу едут только 23%.

После тестирования сайтов группы HomeAway в Германии, Франции, Португалии, Италии и Великобритании компания пришла к выводу, что европейцы из других стран также выбирают Испанию для отпуска.