Испания ужесточает требования для иностранных собственников недвижимости

В Испании ужесточаются требования для иностранных собственников недвижимости. Прежде всего, налоговые.
Сегодня иностранцы часто владеют дорогим жильем в Испании через двойные и тройные международные структуры, нередко уходя от налогов. Теперь планируется усилить контроль за ними со стороны налоговых органов. Кроме того, будут тщательно отслеживаться расходы и кредиты. Особое внимание будет уделено трансферному налогу за продажу акций иностранных компаний. Также будет составлен реестр конечных бенефициарных владельцев.Темы: Недвижимость