Испания лидирует по росту темпов строительства в Европе

Строительная активность в Еврозоне в июле увеличилась на 1,8% по сравнению с июнем, а в годовом исчислении подскочила на 3,1%. Об этом свидетельствуют данные Евростата. Это лучший показатель за последние полгода.

Испания лидирует, как и месяц назад. Здесь строительство увеличилось на 12% в годовом исчислении. Швеция занимает второе место с 10%, далее следует Франция, в которой стали строить всего на 3,3% больше. В Германии улучшение составило 2,3%.

На противоположной стороне списка находится Португалия, где строительная активность снизилась на 3,4%, но это не худший результат. По данным Евростата, самый высокий годовой спад произошли в Польше (-15,1%), Венгрии (-17,6%) и Словакии (-23,3%).

Что касается сравнения месяц к месяцу, наивысший рост отмечен во Франции – 4,8%, Словении – 2%, за ними следует Испания с 1,9%. В основном улучшения в Испании связаны с жилищным строительством.