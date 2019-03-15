Испания – вторая в мире по привлечению инвестиций в недвижимость

В 2018 году Испания обошла такие страны, как США, Германия и Франция, по соотношению объёма инвестиций в недвижимость к ВВП страны. По подсчётам Global Investment Atlas de Cushman & Wakefield, доля таких инвестиций в Испании составила 1,26% ВВП, или 15,2 млрд евро в абсолютных цифрах. Испания незначительно уступает лишь Соединённому Королевству, где этот показатель находятся на уровне 1,28% ВВП.

В докладе приводятся данные о том, что на национальном уровне Мадрид и Барселона являются лидерами по инвестициям в офисные здания, торговые помещения и жилую недвижимость. Также сообщается, что одним из сегментов, привлекающих наибольший интерес инвесторов, являются склады в Барселоне.

На мировом уровне в 2018 году вложения в недвижимость составили 1,53 трлн евро, что на 4% выше по сравнению с предыдущим годом. При этом половина из них пришлась на азиатско-тихоокеанский регион. По секторам 42% (642 млрд евро) составляют инвестиции в деятельность по застройке, 21% (315 млрд) – в офисные здания, 14% (206 млрд) – в жилую недвижимость, 10% (153 млрд) – в торговые площади, 9% (143 млрд) – в промышленные помещения, 4% (69 млрд) – в гостиничный сектор.

Прогнозы экспертов на 2019 год говорят о стабилизации темпов роста инвестиций на глобальном уровне, с небольшими повышениями в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и в азиатско-тихоокеанском регионе.