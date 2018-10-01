Испания – самая привлекательная страна для инвестиций во второе жильё

Испания укрепляет свои позиции как самый привлекательный рынок для инвестирования во второе жильё.

Такое заключение сделали в совместном докладе консалтинговая компания Savills и платформа аренды жилья HomeAway, которые проанализировали мнения жителей разных стран Европы.

В докладе сообщается, что 19,3% респондентов выбрали бы Испанию для покупки второго объекта недвижимости. Таким образом, страна обогнала соседние Португалию (13,2%) и Францию (13,1%), которые вместе составили тройку лидеров.

44% собственников, владеющих двумя и более объектами недвижимости в Испании, – иностранцы. По странам происхождения рейтинг возглавляет Великобритания (19%), а за ней следуют Германия (12%), Нидерланды (4%), Франция (3%) и Бельгия (2%). Самые популярные места для покупки второго жилья – Канарские острова, побережье Коста-дель-Соль и Балеарские острова.

С другой стороны, в исследовании анализируется поведение европейцев при покупке второго жилья. Сообщается, что жители Соединённого Королевства и Нидерландов чаще других приобретают второе жильё за рубежом, в отличие от испанцев, итальянцев и португальцев, которые в 95% случаев выбирают для этих целей свою страну.

В Испании, по данным аналитиков, средняя стоимость второго жилья в 2017 году составляла 245 тысяч евро, что на 22% ниже по сравнению с ценами десятилетней давности.

28% опрошенных сообщили, что не прибегали к стороннему финансированию для покупки второго жилья, 52% приобрели его в ипотеку, а 8% получили его в наследство или в подарок.

Также выяснилось, что испанские владельцы двух и более единиц жилья получают с него доходы в размере около 12 тысяч евро в год, сдавая его в среднем 19 недель в году.