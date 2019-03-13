Испанцы всё чаще оформляют ипотеку

Число ипотечных займов в 2018 году в Испании выросло на 10,3% по сравнению с предыдущим годом и составило более 345 тысяч, что является самым высоким показателем с 2011 года.

По данным Национального статистического института (INE), рост по количеству ипотек наблюдается на протяжении пяти лет подряд после семи лет падений. В то же время, в 2018 году темпы роста стали более умеренными. В 2017 году количество ипотек увеличилось на 10,7%, в 2016 – на 14,6%, а в 2015 на – 20,8%.

Средняя сумма ипотечного займа в прошлом году выросла на 5,6% до 123 727 евро. В общей сложности испанские банки выдали населению 42,7 млрд евро на покупку недвижимости в ипотеку.

По количеству выданных займов лидируют Мадрид (65,5 тысяч), Андалусия (65,4 тысячи) и Каталония (57,5 тысяч). Ипотеки стали чаще оформлять во всех автономных сообществах Испании, однако самый заметный рост зафиксирован в Валенсии – 15,7%, Мадриде – 14,9% и Кастилии-Ла-Манче – 14,8%. По сумме займов первое место занимает столичный регион – 11,4 млрд евро. За ним следуют Каталония (8,3 млрд) и Андалусия (6,8 млрд).

По состоянию на конец 2018 года, средняя процентная ставка по ипотечным кредитам составила 2,44%, а средний срок займа – 22 года. Годом ранее эти показатели составляли 2,62% и 24 года.