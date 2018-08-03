Испанцы теряют интерес к покупке жильё для сдачи в аренду туристам

У многих жителей Испании возникают сомнения по поводу таких инвестиций, в связи с возможными изменениями в законодательстве, регулирующем краткосрочную аренду, на фоне заявлений правительства о необходимости сократить число туристических апартаментов. Кроме того, не всегда можно оценить, насколько рентабельна краткосрочная аренда, которая требует от арендатора дополнительных действий для приёма гостей.

По информации El País, 28% испанцев имеют в собственности как минимум два жилых объекта. Среди них почти поровну распределились объекты для личного пользования и для сдачи в аренду. При этом из 49% жилья под сдачу 32% приходится на долгосрочную аренду, 17% – на краткосрочную.

По подсчётам портала Fotocasa, в нынешнем году намерение приобрести второй дом или квартиру, чтобы сдавать в аренду, проявляют 21% покупателей, в то время как в прошлом году их доля составляла 34%. Таким образом, 7 из 10 опрошенных заявили, что покупают жильё для себя.

С другой стороны, ещё один портал по продаже недвижимости Casaktua сообщает, что среди испанцев растёт спрос на покупку второго объекта недвижимости. Доля таких клиентов выросла с 10% в 2017 до 18% – в текущем году. При этом спрос неравномерен и отличается в разных частях Испании. В Мадридском сообществе их число сократилось с 21% до 19%, в Андалусии – с 17% до 15%. В Каталонии наблюдался рост с 13% до 15%, в Валенсийском сообществе – с 8% до 12%.