Испанцы стали чаще покупать жилье на периферии

Специалисты компании-посредника в сфере недвижимости Century 21 España проанализировали актуальные тенденции в периферийных зонах испанских городов и пришли к выводу, что инвестиции в расположенные в них объекты стали основным двигателем сектора. Так, в первом квартале 2016 года число сделок с недвижимостью подобного рода выросло в среднем на 21%, а в таких провинциях, как Сеговия, Мурсия, Кадис и Авила уровень роста составил 52%, 45%, 42% и 41% соответственно. Популярность периферийных районов возросла благодаря возобновлению ипотечного кредитования, а также улучшению транспортного сообщения и инфраструктуры в этих зонах. В основном они вызывают интерес у семей среднего класса и инвесторов.

Что касается районов, окружающих Мадрид и Барселону, то в некоторых из них число сделок выросло почти на 90%. В столице подобные тенденции наблюдаются в Алькорконе (88%) и Алькале-де-Энарес (50%), которые пережили наиболее активный рост. В Барселоне, в свою очередь, лидерами по уровню роста оказались Сабадель, Бадалона и Матаро (83%, 61% и 51% соответственно).

«Реальность существенно отличается от стереотипов. Оттока населения из центра не наблюдается – меняется исключительно профиль инвесторов, которые становятся все более космополитичными и имеют более высокую покупательскую способность», - отметил руководитель Century 21 в Испании и Португалии Рикардо Соуса. «Кроме того, с каждым разом возрастает потребность в восстановлении зданий, расположенных в центральных кварталах, которое необходимо для удовлетворения потребностей потенциальных покупателей», - заключил Соуса.