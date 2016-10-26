Испанцы стали чаще арендовать и реже покупать жилье

Кризис в сфере недвижимости в Испании изменил одну из основных тенденций последних лет: по данным Банка Испании, доля арендуемого жилья выросла до показателей 1987 года и составила 15,6%, в то время как процент объектов в собственности снизился до уровня 1988 года и составил 77,3%.

Еще одним любопытным явлением стало увеличение числа случаев бесплатной передачи жилья. Как правило, оно предоставляется одному из членов семьи на безвозмездной основе его компанией-работодателем. Кроме того, к этой же категории относится недвижимость, выделенная городскими администрациями малоимущим семьям. Подобные отношения могут фиксироваться в письменной форме или посредством устного соглашения, что чаще всего происходит между членами одной семьи.

Статистика Банка Испании основана на данных Национального института статистики (INE), которые, в свою очередь, были получены в ходе Опроса об условиях жизни (ECV), проводимого ежегодно во всех странах-членах ЕС. Ранее Испания всегда занимала одно из первых мест среди европейских государств с наиболее высоким процентом жилья, находящегося в собственности, однако вследствие экономического кризиса тенденция изменилась в сторону аренды.

Так, по состоянию на конец 2015 года страна заняла только десятую строчку по количеству собственников жилья, в то время как первое место досталось Румынии, где недвижимостью владеют 96,4% населения. За ней следуют Литва (89,4%) и Словакия (89,3%). В противоположном конце рейтинга разместились Германия (51,9%), Австрия (55,7%) и Дания (62,7%).