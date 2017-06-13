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          Новости Испании » Новости » Недвижимость » Испанцам разрешили совместное использование источников энергии

          Испанцам разрешили совместное использование источников энергии

          10:31 13.06.2017

          Принятое недавно решение Конституционного суда (TC) сделало возможным использование одного электрогенератора сразу несколькими домохозяйствами, сообщает El Mundo. «До этого устанавливать фотовольтаические системы можно было только для собственного энергопотребления. Каждый житель дома должен был иметь собственный генератор, которым не могли пользоваться его соседи», - объяснил председатель Генерального совета коллегий управляющих компаний Испании (CGCAFE) Сальвадор Диес.

          Новая схема получила название коллективного или совместного собственного потребления. Регулирование этой модели и связанных с ней возможностей Конституционный суд оставил в руках региональный властей. По мнению эксперта в области энергетики Хорхе Моралеса, местные администрации будут поощрять использование подобных систем. «Внедрение коллективного потребления позволит сэкономить около 30% на инвестициях, содержании и амортизации с точки зрения экономии на масштабе, а объем энергопотребления в зависимости от классификации здания может сократиться на 70-80%», - считает консультант по энергетической политике Хавьер Гарсия Брева. Впрочем, эксперт также уточнил, что «возможность совместного потребления должна рассматриваться только после того, как объект недвижимости достигнет высокого уровня энергетической эффективности». 

          Недостаточный уровень правовой безопасности, вызванный различными реформами в сфере электроэнергии, и низкая доходность также мешают развитию коллективного потребления в общих зонах жилых зданий, где такая схема допускалась и раньше.

          Вышеупомянутое решение Конституционного суда и открываемые им возможности для гибкого регулирования стали первым шагом на пути к внедрению источников возобновляемых энергий, однако эксперты отмечают необходимость дальнейшего движения в данном направлении. «Мы должны поощрять население и информировать его о существующих возможностях в сфере самостоятельного потребления», - считает Хосе Луис Лопес из Ассоциации экологических наук (ACA). По мнению представителей ACA, основной фокус процесса регулирования должен быть направлен на борьбу с энергетической бедностью. «Нас беспокоит, что без внимания остаются самые уязвимые члены общества – во-первых, самостоятельное потребление требует начальных инвестиций, которые может позволить себе не каждое домохозяйство, а во-вторых, мы считаем необходимым рассмотрение различных механизмов защиты малоимущих потребителей, благодаря которым им не придется брать на себя повышенные расходы по содержанию системы», - заключил Лопес.

          Темы: Недвижимость

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