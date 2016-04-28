Ипотека в Испании: число выдаваемых кредитов растет

В феврале текущего года в Испании было заключено 24 887 договоров ипотечного страхования, что на 15,9% больше, чем годом ранее, и на 6,9% больше, чем в предшествующем месяце. По данным Национального института статистики (INE), это лучший показатель с января 2013 года, а в целом положительные тенденции наблюдаются уже 21 месяц подряд.

Суммарный объем выданных кредитов вырос на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил 2,699 млрд евро. В среднемесячном выражении эта цифра увеличилась на 9,7%. Впрочем, средний размер займа при этом сократился на 1,3% в среднегодовом выражении и составил 108 466 евро. Продолжительность срока выплат достигает 22 лет, а среднестатистическая процентная ставка составляет 3,31%, что на 1,2% ниже, чем в феврале 2015 года. В основном ее понижение обусловлено падением европейской межбанковской ставки предложения (Euribor), которая в феврале упала до -0,008%. Средняя плавающая ставка по ипотечному кредиту составила 2,8%, а фиксированная – 3,7%.

Среди автономных сообществ лидером по числу выданных ссуд стали Андалусия (4 675), Мадрид (4 654) и Каталония (3 939). При этом самый заметный рост наблюдатся в Эстремадуре (+56%), на Канарских островах (+55,8%) и в Кастилии – Ла-Манче (+29,4%). С точки зрения общей суммы капитала первые места заняли Мадрид (675,7 млн евро), Каталония (492 млн) и Андалусия (428,7 млн).