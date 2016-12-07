Инвестиции в недвижимость Испании достигли рекордной отметки

Объем инвестиций в испанскую недвижимость в последнем квартале года достиг рекордного показателя в 7,5 миллиарда евро, что примерно соответствует суммарному показателю за 2011, 2012 и 2013 годы. Соответствующие данные были получены консалтинговой компанией CBRE. По ее оценкам, к концу года общий оборот сектора достигнет цифры в 13,9 миллиарда. Более половины этой суммы придется на период с октября по декабрь. В процентом выражении уровень роста составит 8% по сравнению с 2015 годом и 45% по сравнению с 2014-м.

"На рынке появляются новые игроки, которые имеют меньшую задолженность и которые готовы к началу нового цикла", - считает президент CBRE Адольфо Рамирес Эскудеро. Одной из главных тенденций сектора стал рост в сегменте логистики. "Инвесторы стремятся к новому типу рентабельности", - отметил Рамирес. Кроме того, важную роль играет сектор ритейла, где ожидается рост на 15% по сравнению с предыдущим годом.

В свою очередь, для сегмента офисных площадей, одного из самых активных на рынке, год завершится с показателем в 5 миллиардов евро. Это несколько более скромный результат по сравнению с 2015 годом, когда объем инвестиций составил 5,5 миллиардов.

37% от общей суммы вложенных в испанскую недвижимость составили инвестиции иностранного происхождения. Самыми активными оказались клиенты из США, Германии и Великобритании. Что касается национальных инвесторов, то роль их стала несколько более активной, а объем вложений вырос на 5% по сравнению с прошлым годом.

Столь значительный рост объемов инвестиций эксперты объясняют совершением нескольких масштабных операций в последнем квартале. В их числе – покупка небоскреба Torre Cepsa компанией Pontegadea, принадлежащей группе Inditex, в сентябре этого года за 490 миллионов евро. Кроме того, в середине ноября компания Merlín Properties приобрела часть площадей мадридского бизнес-парка Adequa на севере города за 380 миллионов евро.

В этом смысле аналитики CBRE отмечают важную роль Мадрида как основного центра крупных операций с недвижимостью. "Рынок инвестиций активно нагоняет упущенное время", считают представители компании.