Инвестиции в испанскую недвижимость за год выросли на 9%

На испанском рынке недвижимости продолжается рост инвестиций, при этом темпы в Испании превышают средний показатель по Европе.

По состоянию на конец 2017 года объём инвестиций в недвижимость по Европе в целом достиг 234 млрд евро, на 7% больше, чем годом ранее. В Испании объём инвестиций вырос на 9% и составил 9,2 млрд евро.

По данным консалтинговой компании Savills Aguirre Newman, 65% инвесторов – жители граничащих с Испанией стран. Для сравнения: в 2016 году их было 56%. Граждане стран-соседок в прошлом году вложили в испанскую недвижимость более 6 млрд евро, на 21% больше чем в предыдущем году.

По прогнозам экспертов, в 2018 году тенденция к росту инвестиций на испанском рынке недвижимости сохранится, при этом ожидается приток инвесторов из Азии.