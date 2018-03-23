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          Новости Испании » Новости » Недвижимость » Иностранцы за год вложили более 30 млрд евро в недвижимость Испании

          Иностранцы за год вложили более 30 млрд евро в недвижимость Испании

          14:39 23.03.2018

          В 2017 году иностранцы вложили 31,1 млрд евро в испанский сектор недвижимости, тем самым сделав его лидером по объёму инвестиций из-за рубежа.

          По данным Министерства экономики Испании, в прошлом году инвестиции иностранцев в испанскую недвижимость выросли на 0,7% по сравнению с 2016 годом. К тому же прошлогодний результат на 25,6% превышает средний показатель за последние пять лет и является самым высоким с 2008 года.

          В то же время объём чистых инвестиций сократился на 12,3% и составил около 24,5 млрд евро.

          На сектор недвижимости приходится 13,2% от общего объёма инвестиций, или 3,1 млрд евро. За ним следует сектор энергетики, в который было вложено 2,44 млрд евро (10,3%).

          Свыше миллиарда евро инвестиций получили секторы финансовых услуг, телекоммуникаций, оптовой торговли, производства минеральных продуктов, строительства и проектирования. Стремительный рост в 400% продемонстрировал сектор консалтинговых услуг.

          Больше всего инвестиций в Испанию поступило в прошлом году из Люксембурга – почти 5 млрд евро, или 21% от общего объёма инвестиций. В тройке лидеров также Германия и Великобритания, на каждую из которых приходится порядка 3 млрд евро. США, из которых поступило 2,55 млрд евро, опустились с первого места в 2016 году на четвёртую позицию. Также значительная часть инвестиций приходится на Францию (2,3 млрд), Нидерланды (2 млрд), Швейцарию (1,3 млрд).

          Среди испанских автономных областей самой популярной среди иностранных инвесторов стал Мадрид. В 2017 году иностранцы вложили в этот регион более 14,5 млрд евро, что превышает 60%. Для сравнения: в 2016 году объём инвестиций в Мадридском сообществе составлял 11,6 млрд.

          Каталония, в свою очередь, потеряла почти 40% инвестиций, что связывается с напряжённой политической обстановкой. Объём инвестиций в прошлом году сократился до 3,1 млрд евро (13%).

          На третьем месте по объёму инвестиций в Испании находится Страна Басков (2,6 млрд евро), за ней следует Валенсийское сообщество (1,16 млрд).

          Наименьший интерес зарубежные инвесторы проявляют к Риохе, Эстремадуре, Кантабрии, Сеуте и Мелильи, в каждой из которых объём инвестиций не превышал 30 млн евро.

           

          Темы: Недвижимость Бизнес

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